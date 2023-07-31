مزايا محدد الشفاه.. تعرفي إليها

كشفت مجلة «Instyle» أن محدد الشفاه «Lip Liner» يتمتع بمزايا عديدة لجمال الشفاه ومظهرها المفعم بالأنوثة والجاذبية.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن محدد الشفاه يعمل - كما يتضح من اسمه - على تحديد حدود الشفاه، وبالتالي فهو يمثل أساساً مثالياً للون أحمر الشفاه المراد وضعه، وبذلك يدوم تأثير لون أحمر الشفاه طويلاً.

وأضافت «Instyle» أن محدد الشفاه يجعل الشفاه النحيفة تبدو أكثر امتلاءً، مشيرة إلى أنه ينبغي لهذا الغرض استخدام محدد شفاه ذي لون أغمق درجة من لون أحمر الشفاه المراد تطبيقه.

وأردفت «Instyle» أن أحمر الشفاه ذا القوام الكريمي يميل إلى «التسرب» في الخطوط الدقيقة حول الفم، ما يفسد المظهر الجمالي للشفتين، ويمكن مواجهة هذه المشكلة من خلال تطبيق محدد الشفاه.