فرط تعرق اليدين .. مشكلة محرجة حلها ليس مستحيلاً

يعد فرط تعرق اليدين من الأمور المزعجة للغاية؛ حيث إنه يسبب حرجاً بالغاً للمرء عند مصافحة الآخرين. ويرجع فرط تعرق اليدين إلى أسباب عضوية وأخرى نفسية، ويمكن مواجهته من خلال الوصفات المنزلية أو الأدوية أو البوتوكس.

وقالت طبيبة الأمراض الجلدية ماريون مورس-كاربي إن فرط تعرق اليدين له أسباب عدة، منها ما هو عضوي ومنها ما هو نفسي، موضحة أن الأسباب العضوية تتمثل في ارتفاع ضغط الدم وأمراض الغدة الدرقية وداء السكري وأمراض المناعة الذاتية.

وأضافت مورس-كاربي أن الأسباب النفسية لفرط تعرق اليدين تتمثل في الخوف والقلق والتوتر النفسي والغضب.

وأشارت الطبيبة الألمانية إلى أنه يمكن مواجهة فرط تعرق اليدين بواسطة شاي المريمية؛ حيث تعمل الزيوت الطيّارة الموجودة به على الحد من إفرازات غدد التعرق.

ولهذا الغرض يتم غلي شاي المريمية وتركه ليبرد، ثم تعبئته في بخاخات صغيرة ورشه على اليدين من وقت إلى آخر.

وأشار طبيب الأمراض الجلدية الألماني يان أولاف بيونتيك إلى أنه يمكن مواجهة فرط تعرق اليدين بواسطة الأدوية، التي تحد من إفرازات غدد التعرق المفرطة. وأضافت بيونتيك أنه يمكن أيضاً مواجهة فرط تعرق اليدين بواسطة الحقن بالبوتوكس، مع الحاجة إلى تجديد العلاج كل ستة أشهر.

أما إذا كان فرط التعرق يرجع إلى أسباب نفسية مثل التوتر النفسي، فيمكن حينئذ مواجهته من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل وتمارين التنفس.