أسباب وأعراض نقص البوتاسيوم في الجسم

قال المركز الاتحادي للتغذية إن نقص البوتاسيوم في الجسم يرجع إلى أسباب عدة، منها تصريف البوتاسيوم عبر الكلى بسبب إفراز الجسم للألدوستيرون أو الكورتيزول بشكل أكثر من اللازم فيما يعرف بفرط الألدوستيرونية (متلازمة كون) أو فرط الكورتيزول.

وأضاف المركز أن بعض الأدوية يمكن أن يكون لها تأثير مماثل على إفراز البوتاسيوم عن طريق الكلى. وتشمل هذه الأدوية مدرات البول والقشريات السكرية والمضادات الحيوية. كما يمكن أن يؤدي ضعف الكلى أيضاً إلى فقدان البوتاسيوم. ويرجع نقص البوتاسيوم أيضاً إلى الاستخدام المفرط للملينات أو القيء أو الإسهال المتكرر.

وتتمثل أعراض نقص البوتاسيوم في اضطرابات نظام القلب وضعف العضلات، بالإضافة إلى الشعور المستمر بالتعب والإرهاق.

ويحتاج الجسم لدى البالغين إلى البوتاسيوم بمقدار 4000 ملليغم يومياً. ويمكن إمداد الجسم بالبوتاسيوم من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل الخضروات والفواكه (الجزر والطماطم والموز والأفوكادو) والبقوليات والمكسرات (البندق واللوز والكاجو).