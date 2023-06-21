فائدة لنوم «القيلولة».. تساعد على حماية المخ مع التقدم في العمر

خلصت دراسة إلى أن نوم «القيلولة» يساعد كبار السن في الحفاظ على ذاكرتهم، من خلال الحد من تقلص المخ.

يشار إلى أنه ابتداءً من عمر الـ35 يتقلص المخ بواقع 0.2 إلى 0.5% سنوياً، وبنسبة أكبر بعد عمر الـ60. وهذا يمكن أن يسهم في حدوث هفوات الذاكرة والضعف الإدراكي والخرف. ولكن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية نشرت دراسة أفادت بأن الأشخاص المعتادين على نوم «القيلولة» لديهم حجم مخ أكبر، ما يعني أن مخهم ربما يتقلص بنسبة أقل على مدار الوقت.

ومقارنة بالأشخاص غير المعتادين على نوم «القيلولة»، يحظى من يتمتعون بنوم «القيلولة» على إمكانية أن يكون مخهم أصغر سناً بنسبة 2.6 إلى 5.6%.

وقالت الطبيبة فيكتوريا جارفيلد، كبير واضعي الدراسة من جامعة لندن كوليدج: «ما توصلنا إليه يشير إلى أنه بالنسبة لبعض الأشخاص، فإن نوم (القيلولة) ربما يكون جزءاً من اللغز الذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة المخ مع التقدم في العمر».

وكانت دراسات سابقة من المملكة المتحدة وهولندا قد أشارت إلى أن أكثر من ربع ممن يبلغون أكثر من 65 عاماً ينامون وسط اليوم، إضافة إلى 14% ممن يراوح أعمارهم بين 16 و64 عاماً.

ولم تتوصل الدراسة الجديدة إلى أن الذين ينامون في وسط اليوم يؤدون بصورة أفضل في اختبارات الذاكرة البصرية أو كانوا أسرع عقلياً.

ولكن كان لديهم حجم مخ أكبر، وهو ما يمكن أن يكون بسبب أن نوم «القيلولة» يسمح للأشخاص الحصول على نوم جيد.

• ابتداءً من عمر الـ35، يتقلص المخ بواقع 0.2 إلى 0.5% سنوياً.