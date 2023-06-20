التهاب الحوض الكلوي.. حصوات أم أسباب أخرى

أفادت مؤسسة الكلى الألمانية بأن التهاب الحوض الكلوي هو التهاب يصيب حوض الكلى بسبب البكتيريا التي تدخل المسالك البولية وتتكاثر هناك. وأشارت المؤسسة إلى أن بعض العوامل ترفع خطر الإصابة بالتهاب الحوض الكلوي مثل الحصوات وتضخم البروستاتا، وداء السكري والفشل الكلوي وسرطان المثانة، وكذلك الأمراض التي تصيب وظيفة المسالك البولية التي تتحكم فيها الأعصاب، مثل الشلل النصفي أو التصلب المتعدد.

وإضافة إلى ذلك، يمكن للقسطرة والأجسام الغريبة الأخرى في المسالك البولية أن تعزز فرص الإصابة بالتهاب الحوض الكلوي.

وتتمثل أعراض الإصابة بالتهاب الحوض الكلوي في آلام بمنطقة الكلى وحمى وارتجاف ورغبة ملحة ومتكررة في التبول، وشعور بألم وحرقة أثناء التبول، ووجود دم في البول، إضافة إلى غثيان وقيء وشعور عام بالإعياء.

وشددت المؤسسة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لتجنب المضاعفات الخطرة المتمثلة في حدوث تسمم في الدم، موضحة أنه يتم علاج التهاب الحوض الكلوي بواسطة المضادات الحيوية.