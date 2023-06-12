فستان الدانتيل يزهو بألوان الباستيل الحالمة

أفادت مجلة Elle بأن الفستان المزدان بالدانتيل يتربع على عرش الموضة النسائية في صيف 2023، ليمنح المرأة إطلالة فخمة تنطق بالرقة والأنوثة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن فستان الدانتيل يطل هذا الموسم بقصة متوسطة (ميدي)، ما يجعله مناسباً للعمل، مع إمكانية تنسيقه مع حذاء كاجوال، مثل صندل ذي نعل سميك.

ويطل فستان الدانتيل أيضاً بقصة قصيرة مفعمة بالفخامة، والتي تجعله خياراً رائعاً للمناسبات الراقية، لاسيما عند تنسيقه مع حذاء ذي كعب عالٍ. كما توجد موديلات ماكسي يصل طولها إلى الأرض.

وأشارت المجلة إلى أن فستان الدانتيل يكتسي هذا الموسم باللون الأبيض، الذي يضفي على المظهر طابعاً ساطعاً ومشرقاً، أو يزهو بألوان الباستيل الحالمة، التي تؤكد على الطابع الرومانسي للفستان.

• الفستان الدانتيل يضفي على المظهر طابعاً مشرقاً.