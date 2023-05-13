درع وقاية من المرض الخبيث وصديق للقلب.. خبراء ينصحون بزيت الزيتون

أكد خبراء الرابطة الألمانية للتغذية أن زيت الزيتون يعد واحداً من أفضل أنواع الزيوت التي لها تأثير إيجابي مباشر على الصحة، مشيرين إلى أن زيت الزيتون غني بمواد عالية القيمة مثل مضادات الأكسدة الفينولية، وهو ما يعني تقليل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب التاجية.

ويحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من فيتامين E، الذي يعرف بتأثيره الإيجابي على عمليات التمثيل الغذائي، فضلاً عن تأثيره المضاد أيضاً كمضاد للأكسدة.

وتعد المركبات الفينولية المضادة للالتهابات هي الأخرى أحد المواد التي تساعد على الوقاية من السرطان (المرض الخبيث)، فضلاً عن تأثيرها الإيجابي في استقلاب الكبد والصفراء.

ونظراً لأن زيت الزيتون يساعد على تقليل حمض المعدة، فإن الطبيعي منه يعتقد بتأثيره الإيجابي في مقاومة قرحة المعدة وزيادة الحموضة.