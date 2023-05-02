العواقب أخطر من الإصابة بارتفاع ضغط الدم.. مختصون يحذرون من الإفراط في تناول الملح

حذر مختصون في المركز الاتحادي الألماني للتغذية من مخاطر الإفراط في تناول الملح؛ إذ يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، الذي يزيد بدوره من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والأزمات القلبية.

كما أن الإفراط في تناول الملح يؤثر بالسلب على جهاز المناعة والجهاز الهضمي، فضلاً عن أنه يرفع خطر الإصابة بالسِمنة.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، أوصى خبراء المركز الألماني بألا تزيد كمية الملح، التي يتم تناولها، على خمسة غرامات، وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

ولهذا الغرض ينبغي الاستغناء عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة لاحتوائها على كمية كبيرة من الملح، مع مراعاة إضافة القليل من الملح إلى الطعام واستخدام التوابل الطازجة لإضفاء نكهة مميزة على الطعام.

وعلى الجانب الآخر، حذر المركز من خطر الاستغناء التام عن الملح؛ لأن الجسم يحتاج إليه للحفاظ على توازن الماء وتوازن الإلكترويت (الكهارل) في الجسم، كما أنه مهم للهضم وعمل العضلات. وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع الملح بأهمية كبيرة للحفاظ على التوازن الحمضي القلوي في الجسم.

ولهذا الغرض ينبغي ألا تقل كمية الملح، التي يتم تناولها يوميا، عن ثلاثة غرامات.

بون - د.ب.أ