بديل «البوتوكس» يغزو عالم التجميل

أوردت مجلة «إيلي» المعنية بالصحة والجمال أن مستحضر «داكسيفاي»، الذي طورته شركة Revance Therapeutics، يغزو عالم التجميل حالياً، خصوصاً في ما يتعلق بمحاربة الشيخوخة، ليمثل بديلاً لـ«البوتوكس».

وأوضحت المجلة أن «داكسيفاي» يحقن مباشرة في العضلات باستخدام حقنة طفيفة التوغل. وعلى الرغم من أن تأثير شلل العضلات يحدث أيضاً بسبب «توكسين البوتولينوم»، فإن المستحضر الجديد يحتوي على «الببتيدات» التي تنقل العنصر النشط مباشرة إلى الخلية العصبية، إذ يتم تكسيرها ببطء أكبر. لذا يعد الاتجاه الجديد لمكافحة الشيخوخة مناسباً بشكل خاص للتجاعيد العميقة مثل خطوط العبوس. وأضافت المجلة أن الاختلاف الأكبر بين مستحضر «داكسيفاي» الجديد و«البوتوكس» التقليدي يتمثل في تركيبته ومدة تأثيره الأطول، ففي حين أن تأثير «البوتوكس» يدوم في المتوسط من ثلاثة إلى أربعة أشهر، فإن تأثير مستحضر «داكسيفاي» يمكن أن يستمر في المتوسط ستة أشهر أو حتى لفترة أطول.

تأثير المستحضر الجديد يمكن أن يستمر في المتوسط ستة أشهر، أو حتى لفترة أطول.