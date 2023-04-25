نقص البوتاسيوم في الجسم.. الأسباب والأعراض

أفاد المركز الاتحادي للتغذية بأن نقص البوتاسيوم في الجسم يرجع إلى أسباب عدة، منها تصريف البوتاسيوم عبر الكلى، بسبب إفراز الجسم للألدوستيرون أو الكورتيزول بشكل أكثر من اللازم، فيما يعرف بفرط الألدوستيرونية (متلازمة كون) أو فرط الكورتيزول.

وأضاف المركز أن بعض الأدوية يمكن أن يكون لها تأثير مماثل على إفراز البوتاسيوم عن طريق الكلى. وتشمل هذه الأدوية مدرات البول، والمضادات الحيوية، كما يمكن أن يؤدي ضعف الكلى إلى فقدان البوتاسيوم.

وقد يرجع نقص البوتاسيوم إلى الاستخدام المفرط للملينات أو القيء أو الإسهال المتكرر.

وتتمثل أعراض نقص البوتاسيوم في اضطرابات نظم القلب وضعف العضلات، إضافة إلى الشعور المستمر بالتعب والإرهاق. ويحتاج الجسم لدى البالغين إلى البوتاسيوم بمقدار 4000 ملليغم يومياً. ويمكن إمداد الجسم بالبوتاسيوم من خلال تناول الأغذية الغنية به، مثل الخضراوات والفواكه (الجزر والطماطم والموز والمشمش والأفوكادو)، والبقوليات والمكسرات (البندق واللوز والكاجو والفول السوداني). وفي حالة النقص الشديد، يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على البوتاسيوم تحت إشراف الطبيب.