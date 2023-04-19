5 نصائح... لتجنب مشكلات الهضم في أيام العيد

بعد الانتهاء من شهر رمضان، والرجوع إلى نمط الحياة الطبيعي، ونظام الوجبات الخمس في أيام العيد، يتطلب الأمر إعادة برمجة الجسم والجهاز الهضمي، على تناول الطعام بدءاً من الصباح المبكر بعد أن اعتاد الجسم الصيام لساعات طويلة.

وقدمت الأخصائية في الصحة والتغذية، من «ويلنيس باي ديزاين»، الدكتورة لمى النائلي، خمس نصائح مهمة للتعاطي مع النظام الغذائي في أول أيام العيد، لتلافي مشكلات الجهاز الهضمي، وكذلك للحفاظ على الوزن بعد زيادة عدد الوجبات الغذائية.

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