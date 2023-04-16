5 نصائح للعناية بالعباية والكندورة

الزي الوطني الإماراتي هو رمز الفخر والهوية بالنسبة للإماراتيين الذين يفاخرون به الدنيا، لما يمثله كجزء من هويتهم، وما يتميز به من أصالة وبساطة استقاها من الزي العربي التقليدي التاريخي لأبناء الجزيرة العربية. ورغم مختلف التطوّرات التي شهدتها المنطقة، حافظ اللباس التقليدي الإماراتي الكندورة والعباية على مكانتهما كجزء مهم من الثقافة العربية.

والكندورة عبارة عن لباس أبيض طويل بأكمام طويلة ومن دون ياقة. أما العباية فتتميز بألوانها الجميلة.

وفي ما يلي يقدم مايور بوماي، المؤسس المشارك ورئيس الخدمات اللوجستية العالمية، «لاوندري هيب»، خمس نصائح مهمة حول كيفية غسل العباية والكندورة، للحفاظ على إشراقهما وقماشهما غسلة بعد غسلة:

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