5 إرشادات.. لصيام آمن لمن يعاني مشكلات صحية

يعتبر الصيام فرصة للجسم للتخلص من السموم وتجديد الخلايا، ولكن عندما يترافق الصيام مع بعض العادات الخاطئة أو حين يكون الصائم يعاني أمراضاً معينة، لابد من الالتزام بمجموعة من الإرشادات لصيام صحي وآمن. وأكد الاستشاري في الطب الباطني بمستشفى برايم، الدكتور محمد زقوت، أن الصيام الآمن يتطلب مراعاة العديد من الشروط، في مقدمتها من يعانون السكري ومشكلاته، وصولاً إلى الذين يعانون مشكلات في الهضم أو حساسية الطعام. ووجّه خمس نصائح أساسية لصيام صحي وآمن خلال الشهر الفضيل.

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