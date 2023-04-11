5 إرشادات.. لتجنب ارتجاع المريء في رمضان

أفاد الاستشاري في الجهاز الهضمي في المستشفى السعودي الألماني الدكتور نجيب موسى زيدان بأن الارتجاع المريئي ينجم عن ارتجاع قسم من محتويات المعدة مع أحماضها ضمن المريء، مشيراً إلى أنه يوجد بين المريء والمعدة صمام (اسمه الفؤاد) غالباً ما يكون مغلق، وفي أثناء تناول الطعام تكون له آلية خاصة للعمل، إذ يفتح ويسمح بمرور الطعام إلى المعدة ثم ينغلق. وأضاف أن النسيج الداخلي لبطانة المريء لا تتحمل فرط الحموضة، وبالتالي من يشعرون بالحموضة يكون لديهم خلل في آلية تسكير الفؤاد. ولفت إلى أن هذه المشكلة تتفاقم مع الصيام بسبب العادات الخاطئة.

ويقدم الدكتور زيدان خمس نصائح لتجنب الارتجاع المريئي بعد الإفطار.

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