«بلازو ڤيرساتشي دبي».. تجارب فاخرة احتفالاً بروح الشهر الفضيل

يستعدّ فندق «بلازو ڤيرساتشي دبي»، الذي عودنا تقديم أجمل اللحظات، للاحتفال بشهر رمضان المبارك مع إطلاق عروض مميّزة في مطاعمه الحائزة الجوائز، فالضيوف مدعوّون للاستمتاع بروح السخاء والعطاء خلال الشهر الفضيل.

تعود «حديقة الحكايات» الرمضانية بأجوائها الأنيسة إلى فندق بلازو ڤيرساتشي دبي خلال الشهر الفضيل، لتتيح للضيوف الاستمتاع بالإفطار أو السحور تحت سماء الليل المرصّعة بالنجوم فيما يلوح في الخلفيّة خور دبي، وتتميّز هذه الحديقة

بديكورات عربية تقليدية ليحتفل الضيوف بالشهر الفضيل وسط أروع الأجواء.

فيما قائمة السحور الاختيارية متوافرة من الساعة 9:30 مساءً حتى 3:00 فجراً، وتشمل أطيب الأطباق العالمية. ويبلغ سعر الإفطار 250 درهماً إماراتياً للشخص الواحد، تشمل الماء وتشكيلة من العصائر الرمضانية (للمجموعات المؤلفة من 50 شخصاً على الأقل)، كما تشمل سعر السحور قائمة اختيارية بشرط إنفاق 200 درهم إماراتي للشخص الواحد على المأكولات والمشروبات، باستثناء الشيشة (الحدّ الأقصى لكل كنبة 8 أشخاص).

يدعو السبا التابع لفندق بلازو ڤيرساتشي دبي، الذي يُعتَبر عنواناً للفخامة في قلب المدينة، الضيوف إلى الاستفادة من باقة من العلاجات الشرقية التقليدية بأسعار مميّزة طوال الشهر الفضيل.

ويتيح الفندق للضيوف علاجات شرقية تقليدية تُعنى بالجمال والعافية والاستجمام، تشمل الحمّام التقليدي، وعلاج التيكميدا Tekmida، وعلاج المساج بالعنبر Amber Essence Massage. يستمدّ الحمّام التقليدي ومدّته 60 دقيقة الوحي من تقاليد العافية والاستحمام العربية، ويسهم في إزالة التوتر وإعادة الصفاء إلى الذهن وتنعيم البشرة. يشمل العلاج غسل الجسم بالصابون الأسود قبل تقشيره بالكامل، وتدليك فروة الرأس وغسل الشعر، والختام مع بلسم مغذٍّ للجسم يعبق بأطيب الروائح قبل تمديد العضلات. يتسنّى للضيوف الاستمتاع بهذا العلاج التقليدي لقاء سعر مميّز يبلغ 600 درهم إماراتي.

أما علاج التيكميدا Tekmida Ritual، فهو من العلاجات المغربية القديمة للعناية بالجمال والاستجمام. يبدأ بتقشير الوجه والجسم بواسطة بلسم خاص قبل استخدام كريم بقوام الشمع يليه حمّام دافئ لإزالة الأوساخ والسموم. يقوم بعدها أحد خبرائنا بتدليك الجسم بحركات لطيفة مستوحاة من حركات التيكسال المغربية الأصيلة، مع استخدام زيت الأرجان والمناشف الرطبة الساخنة لإزالة التوتّر من الجسم واستعادة النشاط. هذا العلاج متوافر لمدة 60 دقيقة لقاء 660 درهماً إماراتياً، ويعيد المرونة والإشراقة إلى البشرة.

كما يُمكن للضيوف الاستفادة من علاج المساج بالعنبر وهو علاج يخاطب الحواس من وحي الأسرار المغربية القديمة، ويعيد الصفاء إلى الجسم والروح، ويحمل هذا العلاج، ومدته ساعة واحدة، توقيع علامة marocMaroc الفاخرة للعناية بالبشرة، وهو مثالي لإزالة التوتر وتليين المفاصل واستعادة مرونة البشرة. يغمركم هذا العلاج المتوافر لقاء 500 درهم إماراتي، بشعور بالصحة والعافية، إذ ترطّب نفحات العنبر الممزوجة مع الفانيليا والمسك البشرة على الفور، فتعيد إليها النضارة.