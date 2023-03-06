5 نصائح للتخلص من الضغوط وتحسين الصحة

على ضوء العلاجات المستوحاة من الطب العربي الإسلامي التقليدي، يستقبل منتجع زلال الصحي من علامة «شيفا-سوم»، وجهة العافية المتكاملة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، ضيوفه ليساعدهم على استعادة التوازن، وتحديد أهدافهم للتمتع بحياة تملؤها السعادة والصحة في العام الجديد.

يتولى إعداد البرامج الصحية في المنتجع فريق من الاختصاصيين في مجال العافية بقيادة ساندي جوهانسن، مديرة الصحة والعافية في المنتجع، والتي ترى أن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها للتخلص من الضغوط والتمتع بصحة أفضل:

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