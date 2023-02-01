طبيبة لبنانية تحاول تغيير مقاييس الجمال.. بهذه الطريقة

تُوصف طبيبة الأمراض الجلدية اللبنانية جنان الخوري على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها طبيبة مختلفة لا يشبهها أحد من أخصائيي الأمراض الجلدية الآخرين.

وسواء كانت في منزلها أو في سيارتها أو في عيادتها، لا تُرى جنان الخوري إلا وهي ترسم على جهاز الكمبيوتر المحمول.

وأنشأت الطبيبة اللبنانية حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي تحت اسم «نوت أناذر ديرماتولوجست» وتعنى طبيبة أمراض جلدية لا يشبهها أحد في تخصصها للمساعدة في نشر الوعي ومحاربة المعلومات الخاطئة عن الأمراض الجلدية.

كان الحساب محاولة من جانبها لمحاربة تشوهات الجسد بين الشابات والرجال، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي خاصة الشباب الذين يتأثرون سلباً بمعايير الجمال «الخطيرة».

وقالت «الفكرة هي أنني لم أكن أريد أن أكون طبيبة أمراض جلدية أخرى تقول لك إن عليك تجميل وجهك... أردت أن أكون... طبيبة أمراض جلدية تقول لهم إن التجاعيد ليست مشكلة، وإن المسام مقبولة وطبيعية، وإن وجود عدة ألوان على الوجه في بعض الأحيان، أقصد إذا لم يكن ذلك يزعج الإنسان حقاً، إذا لم يكن ذلك شيئاً يؤثر على حياتك، فلا بأس بها. أعني... أنت جميلة كما أنت».

وغالباً ما يتم نشر الرسوم التوضيحية الخاصة بها على الإنترنت مع تعليق يقدم مزيداً من المعلومات حول الموضوع الذي تتناوله الصور.

واضافت أنه على الرغم من أن معظم الناس ينظرون إلى الصور فقط فإنها تميل لاختيار تقديم معلومات كاملة للناس حتى إذا شعروا بالرغبة في القراءة يكون كل شيء متاحاً في المنشور.

بدأت جنان الخوري صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي في منتصف عام 2020 ولديها الآن أكثر من 14 ألف متابع. وقالت إن المشاركات التي تشجع فيها الناس على أن يكونوا «الإنسان الذي يريدونه» تحظى بقدر كبير من المشاركة.

وتقدم جنان نفسها أولاً كأم وطبيبة ومعلمة وأخيراً كرسامة، شغوفة بكل من الطب والتصميم الغرافيكي.