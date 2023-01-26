«بوابة الجمال» تعدّد مزايا أساس ظلال الجفون

أوردت بوابة الجمال الألمانية «هاوت.دي» أن أساس ظلال الجفون يتمتع بالعديد من المزايا، إذ إن وضع طبقة من مستحضر أساس ظلال الجفون، الذي يتّخذ لون البشرة، يساعد في الحفاظ على ثبات لون ظلال الجفون المختار.

وأضافت أن طبقة الأساس تساعد أيضاً على توزيع الظلال بشكل أفضل، وتسهم في المزج بين أكثر من درجة لونية لظلال الجفون، بفضل استواء الجفن، ومن ثم تتداخل الألوان في رقة ونعومة.

وعن كيفية وضع طبقة الأساس، أوضحت «هاوت.دي» أنه يتم وضع طبقة رقيقة من مستحضر الأساس، وتوزيعها بدءاً من حافة الجفن مروراً بطيّة الجفن، وصولاً إلى الحاجب. وبعد ذلك، توضع ظلال الجفون الملونة المرغوبة.