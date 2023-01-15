أطلقَ مطعم بوسولا الإيطالي في جميرا غولف إستيتس قائمة جديدة لتناول الطعام بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد تتضمن مجموعة مميزة من الأطباق الجديدة، كما وسعت وجهة تناول الطعام الإيطالية قائمتها بإضافة النكهات الإيطالية المميزة والمأكولات البحرية المفضلة والأطباق الشتوية الشهية.

حيث سيكون عشاق المأكولات البحرية على موعد مع الإضافة الجديدة لطبق تارتار التونة الصفراء، والذي يقدم ضمن وجبة المقبلات، بينما سيستمتع عشاق اللحوم بتناول لحم العجل المطبوخ على نار هادئة، فضلاً عن الأطباق الشتوية التي تتضمن مجموعة متنوعة من الشوربات الساخنة، كما تمت إضافة حساء المأكولات البحرية المتوسطية لأول مرة إلى القائمة وطبق المينستروني مع الخضار الموسمية. تتوافر قائمة تناول الطعام الجديدة خلال وجبات الغداء والعشاء، وتعد الضيوف بتجربة نكهات البحر الأبيض المتوسط مع الوجبات الإيطالية والوجبات الشهية ومجموعة البيتزا المميزة من بوسولا. يقع المطعم الإيطالي المميز على المساحات الخلابة لجميرا غولف إستيتس، ويوفر أجواءً مريحة وأنيقة مع خيارات لتناول الطعام في المساحات الداخلية والخارجية المطلة على ملعب الغولف.