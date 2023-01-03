الشعور بالتعب المستمر أبرزها.. أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية

أفاد أطباء في مؤسسة «كليفلاند كلينك» بأن فرط نشاط الغدة الدرقية يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق، تماماً على غرار ما يحدث في حال خمول الغدة.

وأوضحوا أطباء الغدد الصماء أن فرط نشاط الغدة الدرقية يؤدي إلى زيادة التمثيل الغذائي، ما يتسبب في استنزاف طاقة الجسم والشعور بالإرهاق والإجهاد، فضلاً عن المشكلات التي تصاحب النوم، وهو ما يزيد الأمر سوءاً.

وأضافوا أن الفارق بين الشعور بالتعب الناجم عن قلة النوم أو المجهود العادي، والتعب والإجهاد الناجم عن خلل في الغدة الدرقية يعرف من خلال الاستمرارية، إذ يشعر المصاب بالتعب الدائم، حتى بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة، مع كونه أكثر حدة من التعب الناتج عن المجهود البدني.

ومن الأعراض الأخرى التي تصاحب فرط نشاط الغدة الدرقية اعتلال المزاج، وضعف العضلات وآلام تظهر فيها، مع صعوبة التركيز.

يشار إلى أن الغدة الدرقية هي عبارة عن جسم يأخذ شكل الفراشة في الرقبة بجانب القصبة الهوائية والمريء، ولها دور مهم في عمليات التمثيل الغذائي وتنظيم العديد من الوظائف الخاصة بالجسم، فضلاً عن درجة حرارة الجسم.

• اعتلال المزاج، وضعف العضلات، مع صعوبة التركيز، من بين الأعراض أيضاً.