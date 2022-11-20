«الأرجان» يحمي الشعر من الجفاف

وصف متخصصون في الجمال زيت الأرجان بأنه يعدّ بمثابة ينبوع الصحة والجمال للشعر، إذ يمتاز بتوليفة فريدة من المواد الفعالة، التي تعتني بالشعر على نحو مكثف، فهو - على سبيل المثال - غني بأحماض اللينوليك والبالمتيك والأوليك.

ويعمل زيت الأرجان - حسب مجلة Jolie المعنية بالموضة والجمال - على تحفيز نمو الشعر وتقوية بنيته، ويساعد في علاج الجفاف والتلف والتساقط. كما يحمي الشعر من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ويخفف الحكة في فروة الرأس، ويقلل من تكوين قشرة الرأس.

وإضافة إلى ذلك، يعمل زيت الأرجان على ترطيب الشعر وإمداده بالعناصر المغذية ليمنحه ملمساً ناعماً كالحرير ويضفي عليه لمعاناً.