6 نصائح لماكياج يومي طبيعي

الإطلالات المبالغة.. التغطية الكثيفة والألوان الداكنة، كلها أخطاء يرتكبها كثير من السيدات يومياً، وتتخطى بها حدود المناسب والمطلوب في ماكياج الصباح، الذي من المفترض أن يبدو في معظم الأحيان دافئاً وطبيعياً، والأهم مناسباً مع نسق الحياة اليومية السريع، ومسؤوليات الحياة المهنية وارتباطاتها الكثيرة، لذلك يفضل العديد من خبراء التجميل حول العالم أن يكون ماكياج الصباح بسيطاً وهادئاً، مبتعداً عن الألوان الداكنة والتغطيات الكاملة للبشرة، خصوصاً للمرأة العاملة أو الفتاة الجامعية. وهنا استعراض لبعض النصائح والخطوات التجميلية الناجعة والسريعة لإطلالة صباحية دافئة وطبيعية:

يفضل العديد من خبراء التجميل أن يكون ماكياج الصباح بسيطاً وهادئاً.

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