محل حلويات للكلاب ذات الأذواق الرفيعة.. القائمة بـ75 دولاراً فقط!

بات في إمكان أصحاب الكلاب في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية أن يصطحبوا حيواناتهم، في حال ملّت الغذاء المخصص لها، إلى محل حلويات تتناول فيه ما لذ وطاب لها، يصل سعر القائمة فيه إلى 75 دولاراً.

ويستقبل صاحب محلّ «دوغ» للحلويات الشيف رحمي مصاروة كل أنواع الكلاب التي تأتي للتلذذ بالأطايب التي يعدها لها.

وتلقى الطاهي الأميركي التدريب على أصول المطبخ الفرنسي في مطعم شهير بمنطقة خليج سان فرانسيسكو، وأطلق أخيراً محلّه المخصص للكلاب، وفيه يقدّم لهذه الحيوانات تشكيلة من قطع الحلوى على اختلاف أصنافها، فتحار أيَّها تختار. فعلى سبيل المثال، يمكن للكلاب ذات الأذواق الرفيعة أن تختار بين كعكة «بوتي غاتو» المصنوعة من الدجاج المفروم المغطى بطبقة من كريما الحلويات المنحوتة بعناية، وقطعة «غولدن بايست كيك»، وهي فطيرة صغيرة تجمع بين جوز الهند العضوي والكركم مع طبقة رفيعة من جيلاتين العسل.

لكنّ المحلّ لم يحظَ فقط بالإعجاب، بل كان كذلك عرضة للانتقادات. فمن مستخدمي الشبكات الاجتماعية من رأى فيه أحد أعراض مدينة مسّها الجنون بفعل أموال منطقة سيليكون فالي المجاورة التي أنتجت واقعاً يمتد من مظاهر التبذير إلى معاناة التشرد وإدمان المخدرات في شوارعها.

وأوضح مصاروة لوكالة فرانس برس أن «الشكل البصري بالغ الأهمية». وأضاف «كنت أسعى دائماً إلى أن أصمم طعام الكلاب بطريقة تجعلني أرغب في أن أتناوله بنفسي».

ووضع مصاروة نصب عينيه فكرة فتح هذا المطعم الجديد انطلاقاً من نزوات أحد كلابه من نوع الدرواس إنجليزي. وعندما أحجم الحيوان عن تناول طعامه الاصطناعي الخاص، شرع الطاهي الذي لا يستسيغ القوالب التقليدية في استخدام معرفته ومهارته في تحضير أطباق صغيرة له بمكونات طازجة وموسمية.

ويطمح الشيف المتخصص في الكلاب من خلال محله الجديد إلى أن يستلهم المطبخ الفرنسي التقليدي الذي ينتمي إليه، وفي الوقت نفسه إلى أن يكون ما يعدّه بمثابة تحية إلى «كلاب الدرواس الإنجليزية» التي يحتفظ بها مع زوجته.

وفي أيام الأحد، يتحول المحلّ مطعماً بكل ما للكلمة من معنى، مع قائمة تتألف من مقبّلات وطبق رئيسي وحلويات لقاء 75 دولاراً. ولم يثنِ هذا السعر جو ليك الذي حضر مع كلبته الأنيقة «إم جيه». وقال ليك: «لقد كانت تجربة جيدة جيداً حتى الآن». وأشار إلى أن كلبته «تحب الطعام وتستحسن الاهتمام الذي تحظى به» في المطعم.

ويركز مصاروة جهوده على إسعاد زبائنه ذوي القوائم الأربع. وقال إن الكلاب لا تتظاهر بما ليست عليه، ولا تُظهر عكس ما تضمر «فإذا أحبت (الطعام) تأكله بشهية، وإذا لم يعجبهم، فلن تأكله، ولا يمكن فعل شيء حيال ذلك».