معرفة الفرق بين أنواعه.. مهارة أساسية لشراء العطر المناسب

يضفي العطر الجذاب على المرء طابعا ساحرا. وباتباع بعض النصائح المهمة يمكن للمرء اختيار العطر المناسب لشخصيته.

أنواع العطور

وأكد خبير العطور الألماني يواخيم مينسينج على أهمية معرفة الفرق بين أنواع العطور من أجل اختيار النوع المناسب للمرء، مشيرا إلى أن الفرق بين أنواع العطور يكمن في نسبة التركيز.

وأوضح مينسينج أن العطر النقي يحتوي على 15 إلى 40 % من العطور النقية، مشيرا إلى أن هذا النوع يمتاز بالثبات لمدة طويلة.

ويحتوي ماء العطر «Eau de Parfum» على تركيز من 10 إلى 14% من زيوت العطر النقية، بينما يتراوح تركيز ماء التواليت «Eau de Toilette» من 6 إلى 8 %. وتتراوح نسبة تركيز ماء الكولونيا «Eau de Cologne» من 3 إلى 5%، في حين تتراوح نسبة تركيز الماء المنعش «Eau Fraîche» بين 1 و3%.

لون العطر

وأشار خبير العطور الألماني مارتن روبمان إلى أن لون العطر يعبر أيضا عن شخصيته، موضحا أن الألوان «الأحمر القوي» و«الأخضر الفاتح» و«الأصفر الساطع» تمتاز بطابع مفعم بالنشاط والديناميكية.

أما درجات الوردي والأبيض فتمتاز بطابع ناعم ورقيق وذات تأثير يحاكي الزهور والبودرة.

طبقات العطر

وأشار روبمان إلى أهمية التريث في المتجر عند شراء عطر جديد؛ نظرا لأن العطر يتكون من عدة طبقات، موضحا أنه خلال أول 15 دقيقة تفوح رائحة الطبقة العلوية من العطر، وبعد هذه المدة تفوح رائحة الطبقة الوسطى الرئيسية حتى ساعتين، وبعدها تفوح رائحة الطبقة القاعدية.

وعن أفضل مواضع الجسم لوضع العطر، أوضح مينسينج أن العطر يدوم طويلا عند وضعه على المعصم وفي ثنية الركبة، مشيرا إلى أن العطر يدوم طوال اليوم عند وضعه على الشعر المغسول لتوه.