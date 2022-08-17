فيتامينات ومعادن مهمة لصحة وجمال الشعر

قال المركز الاتحادي للتغذية إن بعض الفيتامينات والمعادن تتمتع بأهمية كبيرة لصحة وجمال الشعر، حيث إنها تساعد على نموه من ناحية، وتحميه من التقصف والتساقط من ناحية أخرى.

وأوضح المركز أن فيتامين A يعمل على تقوية الشعر ويمنحه ملمساً ناعماً، مشيراً إلى أن مصادره الغذائية تتمثل في الكرنب والسبانخ والجزر والفلفل الحلو والبطاطا والقرع العسلي.

ويعمل فيتامين B7 المعروف أيضا باسم فيتامين H أو «البيوتين» على علاج الشعر الخفيف والشعر المتقصف والباهت، كما أنه يحمي الشعر من التساقط، وتتمثل مصادره الغذائية في الجوز ورقائق الشوفان وصفار البيض وفول الصويا وفطر الشامبنيون.

ويتمتع الحديد بأهمية كبيرة لنمو الشعر، ويعزز الزنك نمو الشعر، وتتمثل مصادره الغذائية في المكسرات.

ويعمل النحاس على تقوية بنية الشعر، وتتمثل مصادره الغذائية في منتجات الحبوب الكاملة وبذور دوار الشمس والمكسرات والبقوليات، لاسيما الحمص.