تساقط الشعر.. حالات تستدعي استشارة الطبيب

ذكرت بوابة الجمال «هاوت.دي» الألمانية أن تساقط الشعر يُعدّ جزءاً من دورة نموه الطبيعية، لكنه يستدعي استشارة الطبيب في حال فقدان أكثر من 100 خصلة يومياً على مدار فترة طويلة.

وأضافت أن تساقط الشعر قد يشير حينئذ إلى الإصابة بأحد الأمراض، مثل سوء التغذية كنقص الحديد أو أحد أمراض الغدة الدرقية أو متلازمة تكيس المبايض لدى النساء.

كما قد يكون تساقط الشعر أثراً جانبياً لبعض الأدوية، مثل: مضادات الاكتئاب وحاصرات بيتا وأدوية ارتفاع الكوليسترول وأدوية السرطان.

ويعالج تساقط الشعر تبعاً للسبب، الذي يشخصه الطبيب، علماً بأنه يمكن تحفيز نمو الشعر من خلال التغذية الصحية الغنية بالمعادن والفيتامينات، لاسيما فيتامين H المعروف أيضاً باسم «البيوتين»، الذي تتمثل مصادره الغذائية في صفار البيض وكبد الأبقار ورقائق الشوفان والجوز والحبوب الكاملة.