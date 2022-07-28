موضة المرأة في الصيف.. تزهو بخيارات غير رسمية

المصدر: حياة الحرزي - دبي

ترغب المرأة في الظهور دوماً بأبهى حللها، لتظل متألقة حتى خلال الأيام العادية وداخل بيئة العمل، وحتى في البيت أثناء استقبال ضيوفها، فتكرّس لذلك جهداً متفاوتاً أحياناً لاختيار ملابسها وإكسسواراتها وتنسيق مظهرها الخارجي، ومن ثم قصة شعرها وماكياجها.

وتلعب الملابس في هذا الشأن دوراً لا يستهان به في تقديم صورة أنيقة تتماشى مع ما يناسبها ومتطلبات الموضة الحديثة المتغيّرة كل عام، التي يبدو أنها واعدة هذا الصيف، بكثير من الخيارات التي تناسب جميع الخيارات والأذواق، باعتبار ما تطرحه من تنوّع وزخم واتجاهات عصرية تعرض «الإمارات اليوم» مجموعة من أبرزها.

«الجمبسوت».. نجماً

يبدو أن ملامح ملابس النساء العصرية في موسم الصيف لها أذواق عديدة، وتطرح خيارات واسعة تناسب جميع المقاسات والتفضيلات ومن ثم الاتجاهات، لأنها لا تنحصر في ما وراء الملابس الملوّنة ذات الخامات المميزة فحسب، بل تضم عنصر الانسيابية والبساطة، وعلى رأس قائمتك في أزياء الموضة الصيفية التي تنتظرك هذا العام، «الجمبسوت»، الذي يبرز جمالك ويمنحك مظهراً مميزاً للغاية. فإذا كنت من النوع الذي يحب الملابس غير الرسمية، فإن هذا النمط يناسبك تماماً. إضافة إلى ذلك، تم تصميم هذه الملابس في سوق بألوان ومقاسات مختلفة لتوفر لك أقصى درجات الراحة التي تحتاجينها يومياً.

نعم للقبعات

تُعدّ القبعات أكثر من مجرد إكسسوار ملحق يمكن الاستغناء عنه، فهي ضرورية لرفع مستوى أناقتك وإبراز ملابسك، خصوصاً إذا أحسنت اختيار شكلها ولونها ونجحت في تنسيقها مع مختلف قطعك. ومن المؤكد أن الأشكال والنماذج التي تلائم ملابسك ستجعل نزهاتك أكثر حيوية وأناقة وحماية من أشعة الشمس الحارقة، لذا لا تتخلي عن هذه القطعة الأساسية في خزانة ملابسك. أما شكلها، فحاولي انتقاءه بعناية ليناسب نموذج أناقتك وشخصيتك. وانتبهي جداً في اختياره، لأن بعض القبعات لا تتناسب مع الجميع، أما مع الجينز أو البدلات، فتظل القبعات عنصراً رائعاً يمكن التجرؤ عليه لإبراز الأناقة.

التنورة الطويلة

لا تتوتري إذا كنت لا تحبين الفساتين الطويلة أو التنانير الطويلة، لأنك تعتقدين اعتقاداً راسخاً - ربما ورثته من محيط صديقاتك وعائلتك - أن التنانير الطويلة لا تناسبك، وأنك تبدين تائهة فيها وبعيدة عن أناقتك المعتادة. بل بالعكس، إذا كنت ممشوقة القامة وطويلة، تعودي هذا الصيف على اقتناء ما تيسر منها لأنها عادت إلى السطح من جديد لتبرز كأهم قطع صيف، وسواء كانت ملوّنة بألوان زاهية أو بـ1000 لون وشكل، فإن التنانير الطويلة ستتناسب بشكل مثالي جميع الفتيات العصريات هذا العام.

«الكروشيه»

تلعب الملابس المنسوجة من «الكروشيه» هذا الصيف، دوراً مهماً ليس فقط في مظهر المرأة العصرية الأنيق، بدءاً من تصاميم إطلالات ملابس الشاطئ والقبعات، وصولاً إلى الأزياء المشغولة بنمط «الكات آوت»، والحقائب والفساتين المخططة والتنانير ذات الأنماط المحبوكة ببساطة، متنوّعة التشكيلات والتصاميم وكذلك الألوان، التي ستكرّس نقلة نوعية جريئة وجديدة كلياً في «ستايل» إطلالاتك هذا الصيف، لأنها ستخرجك كلياً من روتين الملابس الكلاسيكية والتقليدية.

وفي الوقت الذي يمكن للجميع اختياره، يفضل ارتداء «الكروشيه» لغير الممتلئات، لأنه يسمح بإبراز تفاصيل ومنحنيات الجسم.

الحقائب الملوّنة

لا تستغربي «عزيزتي حواء» صيحات الموضة الجريئة التي تهب على عالمك كل مرة، واستمتعي بألوانها البرّاقة وتقلباتها المجنونة أحياناً كثيرة، مثل صيحات حقائب هذا الصيف، التي وإن اخترتها ملوّنة، ستبدين بكامل أناقتك ورونقك وتنالين إعجاب صديقاتك بهذا الإكسسوار العصري الخارج عن المألوف، لأن حقائب اليد ذات الأنماط التي تتناسب مع ألوان ملابسك تبدو أفضل بكثير، والأكثر من ذلك، ستكون ألوانها الزاهية أكثر تعبيراً عن الفرح.

وحاولي اختيار حقيبة ذات لون زاه يسعد الناظر، أما الألوان المفضلة لأجمل حقائب هذا الصيف، فستكون الأخضر أو الأصفر أو البرتقالي.

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