5 نصائح ذهبية لتخفيف آلام الظهر

المصدر: ميونيخ - د.ب.أْ

تُعدّ آلام الظهر من أبرز المتاعب التي يعانيها كثيرون، خصوصاً مع نمط الحياة المعاصرة، وقلة الحركة وممارسة الرياضة. ويقدم خبراء مجلة «فرويندين» الألمانية بعض النصائح والإرشادات لتخفيف آلام الظهر، قبل الذهاب للطبيب، لاسيما إذا كانت هذه الأعراض شديدة.

تدليك القدمين

على الرغم من أن القدمين تعدان بعيدتين جداً عن الظهر، فإن مناطق الانعكاس الموجودة على السطح الداخلي للقدم متصلة بالظهر، ويمكن أن يؤدي تدليك هذه المناطق بحركات لطيفة لأعلى ولأسفل إلى التغلب على آلام الظهر.

الاستحمام بالماء الساخن

يساعد الحمام الدافئ على التقليل من الإجهاد وتحفيز الدورة الدموية في المفاصل والعضلات، وتقليل تقلصات العضلات، وبالتالي تخفيف أوجاع منطقة الظهر بشكل خاص.

النوم الكافي

النوم الكافي لا يقل أهمية عن اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة الكافية لنمط حياة صحي، فالنوم يساعد على تجدد الجسم والتخلص من التوتر والتخفيف من آلام الجسم، ويمكن أن تساعد القيلولة في تخفيف آلام الظهر، خصوصاً لمن يجلسون لفترات طويلة على المكتب.

تجنب الكافيين

قد يكون للتخلي عن شرب القهوة والمشروبات الأخرى، التي تحتوي على الكافيين، تأثير إيجابي في آلام الظهر، لأن الكافيين يشتبه في تعزيزه لتوتر العضلات، علاوة على أن للكافيين أيضا تأثير سلبي في جودة النوم، وهو أمر مهم للغاية لمنع أو علاج آلام الظهر.

لا للكعب العالي

تتسبب الأحذية ذات الكعب العالي في حدوث تحول غير طبيعي في توزيع وزن الجسم، ولذا قد توثر في الجسم، وتتسبب بشكل خاص في آلام الظهر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news