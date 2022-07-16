ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.. علامة تحذيرية تظهر في اليدين

المصدر: ترجمات – الإمارات اليوم

على الرغم من أن ارتفاع الكوليسترول في الدم قد لا تكون له أعراض واضحة، لكن هناك بعض العلامات التحذيرية التي تشير إلى احتمالية الإصابة بهذا المرض، ومنها علامة تظهر في اليدين وتحديداً في الأظافر.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن الطبيبة إيفا كوبيليوت قولها إنه عندما تتجاوز مستويات الكوليسترول النطاق الصحي فقد يؤدي الكوليسترول الضار إلى الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وأشارت إلى أن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يؤدي إلى تكون الترسبات في الأوعية الدموية ونتيجة لذلك يمكن أن تتأثر الدورة الدموية في أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك اليدين.

وتابعت أن الأظافر قد تدق أجراس الإنذار للإصابة بارتفاع الكوليسترول الضار، حيث قد تظهر لدى المريض خطوط داكنة تحت الأظافر.

وحذرت الطبيبة من أن ضعف تدفق الدم بسبب الترسبات في الأوعية الدموية قد يؤدي أيضًا إلى حدوث خدر وارتفاع ضغط الدم وقد يؤدي إلى سكتة دماغية.

ولعلاج ارتفاع الكوليسترول الضار قد يصف الأطباء أنواع معينة من الأدوية فضلاً عن ضرورة تغيير النظام الغذائي والابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعةواستبدالها بالفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والأسماك فضلاً عن ضرورة ممارسة الرياضة بانتظام والإقلاع عن التدخين.

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