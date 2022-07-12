صداع منطقة الجبهة.. الأسباب وطرق العلاج

المصدر: كريفيلد - د.ب.أ

أفادت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب بأن الصداع في منطقة الجبهة له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير، مشيرة إلى أن الأسباب البسيطة تتمثل في قلة النوم والتوتر النفسي والإجهاد الناجم عن العمل لساعات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر.

وفي هذه الحالة يمكن مواجهة الصداع من خلال أخذ قسط كافٍ من الراحة، والتخلص من التوتر من خلال تقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة الصداع في منطقة الجبهة، فيجب حينئذ استشارة الطبيب، لاسيما إذا كان الصداع مصحوباً بأعراض أخرى مثل الغثيان والقيء والدوار والحساسية للضوء؛ إذ قد تشير هذه الأعراض إلى مرض خطير مثل الصداع النصفي أو أحد أمراض العيون أو أحد أمراض الأعصاب أو أحد الأورام.

ومن الأسباب المحتملة الأخرى للصداع في منطقة الجبهة التهاب أو تقيح في الجيوب الأنفية أو الجبهية، والشد في منطقة الرقبة أو الكتف أو الفك، والحمل الزائد على الفك بسبب الالتهاب وسوء وضع الأسنان ووظائفها والصرير الشديد في الأسنان.

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