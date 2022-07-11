دراسة طبية حديثة تكشف خطورة إضافة الملح إلى الطعام

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وجدت دراسة طبية حديثة نشرت في مجلة القلب الأوروبية، أجريت على نحو 500 ألف شخص، أن الإضافة المتكررة للملح إلى الطعام تزيد مخاطر الوفاة المبكرة، بصرف النظر عن أسباب الوفاة.

وتقتصر هذه النتائج على إضافة الملح بشكل متكرر للوجبات، وليس أثناء عملية الطهي، وفق الباحثين.

وقال الباحثون في النتائج المنشورة يوم الأحد: "التكرار المرتفع لإضافة الملح إلى الأطعمة يرتبط بخطر أعلى للوفاة المبكرة، لجميع الأسباب وانخفاض متوسط العمر المتوقع".

وشارك في الدراسة 501379 شخصا، بدءا من عامي 2005 و2006 وتمت متابعتهم لمدة تسع سنوات في المتوسط. وسُئل المشاركون عبر استبيان عما إذا كانوا يضيفون الملح إلى أطعمتهم ومعدل تكرار ذلك.

ووجد الباحثون أنه بالمقارنة مع أولئك الذين لم يستخدموا الملح أبدا أو نادرا، فإن أولئك الذين قاموا دائما بإضافة الملح إلى وجباتهم زادت مخاطر الوفاة المبكرة لديهم بنسبة 28%.

وفي سن الخمسين، تبين أن إضافة الملح دائما إلى الطعام يقلل عمر الرجال أكثر من عامين، وعاما ونصف العام بالنسبة للنساء.

وقال الباحثون: "وجدنا علاقات متدرجة بين التكرار الأعلى لإضافة الملح إلى الأطعمة وتركيزات أعلى من الصوديوم لمدة 24 ساعة. خلال متوسط 9.0 سنوات من المتابعة، تم توثيق 18474 حالة وفاة مبكرة".

وقال البروفيسور لو تشي، من كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة بجامعة تولين في نيو أورلينز، الذي قاد الدراسة، إن خفض الصوديوم ولو بشكل بسيط، عن طريق إضافة القليل من الملح أو عدم إضافة الملح إلى الطعام على المائدة، من المرجح أن يؤدي إلى فوائد صحية كبيرة".

وقالت البروفيسورة أنيكا روزنغرين، من جامعة غوتنبرغ، التي لم تشارك في البحث، للغارديان: "ما تشير إليه الأدلة الجماعية بشأن الملح هو أن الأشخاص الأصحاء الذين يستهلكون المستويات الطبيعية من الملح العادي لا يحتاجون إلى القلق كثيرا بشأن تناول الملح".

وبالنسبة لهذه المجموعة، قالت إنه يجب أن تكون موازنة تناول الملح مع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات أولوية. ونصحت المعرضين للإصابة بأمراض القلب بتقليل استهلاك الملح.

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