ضعف حاسة الشم.. ما علاقة انحراف الحاجز الأنفي

المصدر: برلين - د.ب.أ

ذكرت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة أن اعوجاج/انحراف الحاجز الأنفي يحدث لأسباب عدة، أبرزها النمو المفرط للخلايا الغضروفية، وربما الخلايا العظميه في الأنف، ما يسبب بروز جزء في الحاجز، سواء في الجهة اليمني أو اليسرى. وتشمل الأسباب المحتملة الأخرى التعرّض لإصابة بالأنف.

وأضافت الرابطة أن أعراض اعوجاج الحاجز الأنفي تتمثل في صعوبة التنفس من الأنف، وتراجع حاسة الشم ونزيف الأنف المتكرر، والشخير والصداع واضطرابات النوم والإصابة المتكررة بالزكام.

وفي الحالات البسيطة يعالج اعوجاج الحاجز الأنفي الأدوية، في حين تستلزم الحالات الشديدة الخضوع للجراحة لتصحيح الاعوجاج.

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