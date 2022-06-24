6 قواعد أساسية للعناية بالبشرة في وقت الإجازة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

لا تتطلب العناية ببشرتك في فصل الصيف بذل أيّ جهد إضافي، كلّ ما عليك فعله هو تطبيق روتين العناية بالبشرة اليومي الذي تعتمدينه على مدار العام، وفي ظل تعرضنا لأشعة الشمس طوال العام، يعتبر من المهم أنّ تحافظي على روتين دائم للعناية بالبشرة، وألا تتخطي الخطوات الأساسية، مثل تنظيف البشرة وتوحيد لونها وترطيبها وحمايتها من أشعة الشمس. تعتبر النصيحة الأهم هي الترطيب وإعادة تطبيق واقي الشمس خلال النهار.

وقد يؤدي التعرض المفرط لأشعة شمس إلى شيخوخة مبكرة لبشرتك، ما يؤدي إلى تفاوت لون البشرة، وفرط الحساسية والتصبغ. يُطلق على الشيخوخة المُبكّرة وتلف الجلد الناتج عن التعرض لأشعة الشمس تسمية الشيخوخة الضوئية، وتختلف الشيخوخة الضوئية عن الشيخوخة الطبيعية التي تظهر على شكل بشرة خشنة وجافة والنمش وتغيّر لون الجلد وتحزّز الجلد والتجاعيد العميقة.

واعتماداً على مدى تلف الجلد، يمكنك الاختيار بين علاجات البشرة غير الغازية والإجراءات الغازية التي تشمل علاجات مثل «الهيدرافيشل» (Hydrafacial)، وعلاج الإنزيم والتقشير الكيميائي وتقنية الوخز بالإبر الدقيقة (microneedling) والبوتوكس والفيلر، وإعادة تسطيح الجلد بالليزر، وتجديد خلايا البشرة باستخدام تقنية التجديد الضوئي IPL.

وتقدم خبيرة التجميل، كينغا زيمانسكا، من عيادات «بوديسمارت»، أهم قواعد للعناية بالبشرة:

1- عدم رش العطر مطلقاً بشكلٍ مباشر على البشرة قبل التعرض لأشعة الشمس، لأنّ هذا سيؤدي إلى ظهور التصبغ والحساسية الضوئية.

2 - الإكثار من شرب الماء، فهذا سيساعد في الحفاظ على البشرة بأكملها رطبة من الداخل والخارج

3 - الحفاظ على نظافة البشرة، والتقليل من استخدام المكياج. يعد المكياج المعدني الخيار الأفضل لفصل الصيف، لأنه لا يتسبب في انسداد المسام، ولا يثقل كاهل البشرة.

4 - استخدام مضادات الأكسدة، مثل فيتامين سي والفلوريتين، لأنها تساعد على التخلص من الجذور الحرة وإزالة التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

5 - ترطيب البشرة بحمض الهيالورونيك الذي يحبس الماء، ويرطب الطبقة العليا من البشرة، ويساعد على تهدئة البشرة وتجديدها.

6 - استخدام كريم واقٍ من الشمس عالي الحماية يومياً، للوقاية من علامات الشيخوخة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news