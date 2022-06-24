«بلاك تاب» يكشف عن الإصدار حصري لـ «كريزي شيك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يعود «بلاك تاب»، صناع شطائر البرغر الفاخرة وألذ المخفوقات المبتكرة، من جديد، ليبرهن على مواكبته لأحدث تطورات عالم المأكولات والمشروبات، عبر أحدث إصداراته المذهلة لدى قائمة «كريزي شيك».

وسجلت نجمة «تيك توك» و«إنستغرام» المقيمة بدبي «ايلا قدورة» أول تعاون لها على الإطلاق مع «بلاك تاب» لإطلاق مخفوق مبتكر محدود الإصدار تحت اسم «ايلا قدورة كريزي شيك»، على أن يتوافر حصرياً بدءاً من 23 يونيو ولمدة ثلاثة أشهر فقط في «دبي مول»، و«مول الإمارات»، و«ريكسوس بريميوم جي بي آر».

مخفوق جديد مبتكر خصيصاً ليلائم الذوق العصري لمستخدمي «إنستغرام»، وعشاق الحلوى المميزة، فضلاً عن متابعي «ايلا قدورة» ومحبي «بلاك تاب»، إذ يجمع بين أحدث صيحات المشروبات، بدءاً من نكهات الماتشا المتنوعة، مروراً بكعكة الدونات النباتية، حتى الإضافات الرائعة وطبقات الزينة السخية. مشروب استثنائي يحتفي بكل عشاق الحلوى في الإمارات العربية المتحدة، ليأخذ المشروبات الرائجة على منصات التواصل الاجتماعي إلى مستوى آخر بطعم يفوق الخيال.

ولأول مرة ولفترة محدودة يحتفي «بلاك تاب» بمسحوق شاي الماتشا الياباني بلونه الأخضر الحيوي الغني بالطاقة ومضادات الأكسدة.

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