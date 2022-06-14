5 «فيتامينات سعادة» لتحسين المزاج

المصدر: حياة الحرزي - دبي

أظهرت دراسة حديثة أجريت في الولايات المتحدة أنه توجد مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة التي تأتي من التغذية اليومية والعادات الصحية الحميدة، وتسهم ليس فقط في الحفاظ على سلامة الأجسام، وإنما في تحسين طقس الأمزجة والحالة النفسية باعتبار مساهمتها في تنشيط هرمون السعادة والشعور بالرضا في الجسم.

وتالياً خمسة من تلك الفيتامينات والمعادن المهمة التي قد تساعد في رفع الحالة المعنوية، والإحساس بمزاج رائق.

للإطلاع على الـ5 فيتامينات المهمة التي قد تساعد في رفع الحالة المعنوية، والإحساس بمزاج رائق.، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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