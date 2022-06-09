نصائح لتفادي فطريات الصيف الناتجة عن الرطوبة

المصدر: موقع الامارات اليوم

مع قدوم الصيف، وارتفاع معدلات الرطوبة، تزداد احتمالات الإصابة بالفطريات الجلدية، الناتجة عن التعرق، والحرارة العالية المصحوبة برطوبة الجو أو العكس.

وتشكل الالتهابات الفطرية مثل سعفة القدم الرياضي وفطريات أظافر القدم والتهابات الخميرة والطفح الجلدي، فالصيف لا يؤدي فقط إلى تفاقم مشاكل الجهاز الهضمي، بل تنتشر الالتهابات الفطرية أيضًا خلال الموسم.

ويقول خبراء إنه مع ارتفاع درجة الحرارة بشكل أكبر في الأيام المقبلة، من المحتمل أيضًا أن ترتفع حالات العدوى الفطرية. ومن ثم، من الضروري أن يتوخى الجميع أقصى درجات الحذر ، وأن يتبعوا النظافة الشخصية الجيدة ، وأن يرتدوا ملابس قطنية فضفاضة ، وأن يلتمسوا العلاج الفوري.

تحدث عدوى الفطريات الجلدية بشكل خاص في فصل الصيف وتحدث هذه الالتهابات الفطرية المعدية على القدمين (سعفة القدم ، أو قدم الرياضي كما تسمى أيضا) ، أو في أي مكان آخر على الجسم حيث يمكن أن يتراكم العرق بسهولة، كما تظهرعدوى الفطريات الجلدية أيضًا على أصابع اليدين والقدمين. وتشكل أكثرها إزعاجا التي تصيب النساء أسفل الثدي.

ووفقا لما قاله خبراء صحة جلدية لصحيفة "إنديان اكسبريس" فإن هذه الالتهابات تؤدي إلى حكة شديدة، واحمرار، وتورم في المناطق المصابة، فالتعرق والبيئة الحارة تشجع نمو الفطريات، وبالتالي يظهر جفاف الجلد والطفح الجلدي الشائك بشكل أكبر.

نصائح لتفادي هذه الفطريات

تجنب ارتداء الملابس الضيقة والجينز والأحذية.

حافظ على الأظافر قصيرة.

لا ترتدي ملابس تفوح منه رائحة العرق لفترة أطول.

حافظ على جفاف نفسك.

ارتداء ملابس قطنية فضفاضة.

لا تستخدم المنتجات المعطرة أو الكيماوية على المنطقة المصابة لأنها يمكن أن تسبب تهيجاً وطفحاً جلدياً.

تجنب الأطعمة المصنعة للوقاية من الالتهابات الفطرية.

قم بتغيير جوربك كل يوم لتفادي الإصابة بفطريات قدم الرياضي.

تؤدي مستويات السكر المرتفعة إلى حدوث التهابات وتبطئ عملية الشفاء. أدخل الثوم في النظام الغذائي نظرًا لطبيعته المضادة للفطريات.

من المهم الحفاظ على الجلد جافًا، خاصة في مناطق مثل الفخذ والإبط والرقبة.

وفي حال الحاجة استخدم الكريمات أو البودرة المهدئة وغيرها من المستحضرات العلاجية التي اقترحها الطبيب، وتجنب الكريمات المحتوية على الستيرويد. ولا تنسى أن تغسل يديك لمنع انتشار العدوى من منطقة إلى أخرى، ومن المهم جدا أن لا تشارك المناشف أو الملابس لأنها يمكن أن تنشر الفطريات.

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