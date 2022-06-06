البقع الحمراء على الساقين.. حساسية أم أسباب أخرى

المصدر: برلين - د.ب.أ

في بعض الأحيان تظهر بقع حمراء على الساقين، فعلامَ تدل هذه البقع؟ للإجابة عن هذا السؤال أوضح المركز الاتحادي للتوعية الصحية أن ظهور تلك البقع حمراء يرجع إلى أسباب عدة، من أبرزها: استجابات الحساسية: غالباً ما تكون البقع الحمراء ناتجة عن الحساسية. وغالباً ما تتمثل المسببات في مستحضرات التجميل والأدوية وكذلك لدغات الحشرات.

مشكلات الأوردة:

يمكن أيضاً ملاحظة ضعف الوريد من خلال ظهور بقع حمراء على الساقين، والقصور الوريدي يعني تراكم الدم في صمامات الأوردة. وغالباً ما تكون البقع، التي تكون عادة على شكل أوردة عنكبوتية ودوالي، مصحوبة باحتباس الماء (وذمة).

اضطراب الدورة الدموية:

يمكن أن تشير البقع الحمراء على الساقين أيضاً إلى اضطراب في الدورة الدموية، وعادة ما يؤدي هذا إلى ألم شديد في الساقين عند بذل مجهود.

الالتهابات البكتيرية:

يمكن أن تظهر العدوى البكتيرية مثل الحمرة أو داء لايم، الذي ينتقل عن طريق لدغة القراد، على شكل بقع حمراء على الساق.

الأمراض الجلدية المزمنة:

الأسباب الأخرى للبقع هي الأمراض الجلدية الفطرية والتهاب الجلد العصبي والصدفية والشرى. وعلى أي حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي، لاسيما إذا كانت البقع مصحوبة بأعراض أخرى مثل الحمى أو الرعشة أو ضيق التنفس.

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