Gemfields مجموعة جديدة بأحجار الزمرّد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة Gemfields عن ثالث مجموعة لها، بالتعاون مع مصممة المجوهرات المقيمة في نيويورك Sandy Leong. وتتمحور المجموعة، التي تحمل اسم Serenity، حول حجز الزمرّد المستخرج من مناجم Gemfields، واللآلئ، في تباين مميّز يُبشر بحلول موسم جديد. وبما أنّ الزمرّد هو حجر مواليد شهر مايو، ويُعتبر رمزاً للنمو والتجدّد، فهذا الوقت المناسب لطرح هذه المجموعة الحديثة، والتي لا تفقد رونقها مع مرور الزمن.

تضمّ المجموعة الجديدة أساور غير متوازية، وحلقات دائرية وأقراطاً، وخواتم كبيرة، وقلادات، وسلاسل من اللآلئ بحلّة جديدة مع تفاصيل من الزمرّد. تمّ تصميم كل قطعة في نيويورك على أيدي أمهر الخبراء في صياغة المجوهرات، الذين اتّبعوا أساليب تقليدية لترصيع الأحجار الكريمة وصقل الذهب، للحصول على اللون الماتي الذي تشتهر به Sandy Leong.

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