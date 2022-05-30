رصد 71 حالة ‬إصابة جديدة بـ"جدري القردة" في إنجلترا

المصدر: لندن – رويترز

أعلنت وكالة الأمن الصحي البريطانية اليوم الاثنين رصد 71 حالة إصابة جديدة بجدري القردة في إنجلترا مما رفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في بريطانيا بأكملها منذ السابع من مايو إلى 179 إصابة.

وفي وقت سابق اليوم قالت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية إن المنظمة لا تعتقد أن تفشي مرض جدري القردة خارج أفريقيا سيؤدي إلى جائحة، مضيفة أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المصابون الذين لا تظهر عليهم أعراض يمكن أن ينقلوا المرض.

وتم تسجيل أكثر من 300 حالة مشتبه بها أو مؤكدة من جدري القردة في مايو معظمها في أوروبا. وجدري القردة هو مرض بأعراض خفيفة ينتشر عادة من خلال الاتصال الوثيق مسببا أعراضا تشبه أعراض الانفلونزا وطفحا جلديا له شكل مميز.

وتدرس منظمة الصحة العالمية ما إذا كان ينبغي تقييم التفشي على أنه "حالة طوارئ صحية عامة محتملة تثير قلقا دوليا". وردا على سؤال حول ما إذا كان تفشي مرض جدري القردة يمكن أن يتحول إلى جائحة، قالت روزاموند لويس مديرة إدارة الجدري ببرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية: "لا نعرف ولكننا لا نعتقد ذلك، في الوقت الراهن لا نشعر بالقلق من تفشي جائحة عالمية".

ومن المعروف أن سلالة الفيروس المتسبب في المرض لا تؤدي للوفاة سوى في حالات قليلة، وبدأت بعض الدول في تقديم لقاحات للمخالطين وثيقي الصلة بالحالات المؤكدة.

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