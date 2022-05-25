"طبيب روسي: "المنتجات الغذائية المعدلة وراثيا تسبب السرطان

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

أعلن مدير مركز "SM-Clinic" للأورام الدكتور ألكسندر سيرياكوف، أن تناول المنتجات الغذائية المعدلة وراثيا، التي تهيمن على النظام الغذائي للإنسان المعاصر، تسبب السرطان.

وأشار الأخصائي في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" إلى ازدياد عدد الذين يصابون بالسرطان في عمر 40-50 عاما سنة بعد أخرى مع ارتفاع معدل متوسط العمر المتوقع للسكان.

وذكرأن هناك عوامل مختلفة مسببة للسرطان من بينها، العادات السيئة مثل التدخين والافراط بتناول الكحول وتغير مكونات النظام الغذائي وهيمنة الأطعمة المشبعة بالمواد الحافظة والمثبتات التي تسبب تطور أورام الجهاز الهضمي بالإضافة إلى التلوث البيئي .

وأشار الأخصائي إلى أن أكثر أنواع السرطان انتشارا في الوقت الحاضر هي- بين الرجال- سرطان الرئة وسرطان البروستات وسرطان القولون والمعدة والمريء والمثانة.

وأكثر أنواع السرطان انتشارا بين النساء- سرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان الجلد وسرطان عنق الرحم وسرطان المعدة والمريء.

ولتفادي المرض و الحصول على العلاج في مرحلة مبكرة ينصح بالفحص الطبي المنتظم لكل شخص لغاية بلوغ الأربعين و الخضوع لفحص شامل مرة كل ثلاثة أعوام.

كما ينصح بإجراء الفحص مرة في السنة بعد بلوغ الأربعين.

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