وصفة فعّالة للشعر التالف.. طوق إنقاذ مفعوله 6 أشهر

المصدر: ميونيخ ■ د.ب.أ

يعد البوتوكس بمثابة سر صحة وجمال الشعر، إذ يساعد على نمو الشعر وتقوية بنيته، ويمنحه ملمساً ناعماً كالحرير من ناحية، ويحميه من التقصف والتساقط ويُعيد إليه لمعانه المفقود من ناحية أخرى، كما أوردت مجلة Instyle المعنية بالصحة والجمال.

وأشارت إلى أن البوتوكس طوق إنقاذ للشعر التالف والمجهد والمجعد بصفة خاصة، موضحة أن معالجة الشعر بالبوتوكس تعتني بالشعر بشكل مكثف، لاحتوائها على مواد فعالة ذات فوائد جمّة للشعر مثل الكيراتين لتحسين بنية الشعر من الداخل والكولاجين لبناء بنية الشعر، إضافة إلى الفيتامينات والخلاصات النباتية، مثل الألو فيرا.

وأضافت Instyle أنه يتم في البداية غسل الشعر بشامبو لطيف مرات عدة لتخليصه من بقايا مستحضرات العناية والتصفيف، ثم وضع البوتوكس على الشعر المبلل لمدة تراوح بين 30 و45 دقيقة، ثم فرد الشعر بمكواة الفرد. ويستمر مفعول معالجة الشعر بالبوتوكس لمدة تصل إلى ستة أشهر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news