التمارين الرياضية تمنع الاكتئاب

المصدر: متابعات – موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة جديدة نُشرت في JAMA Psychiatry أن التمارين الرياضية تساهم في منع الاكتئاب، نتيجة للفائدة التي تحصل للصحة العقلية من ممارسة الرياضة بانتظام.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين أبلغوا عن نشاطهم البدني كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب لاحقًا. وكان هذا الارتباط أكثر وضوحاً في الأشخاص يستوفون المقدار الموصى به من التمارين في الأسبوع.

ووجدت العديد من الدراسات في السنوات الأخيرة أن التمارين الرياضية يمكن أن تحافظ على قوة الجسم والدماغ. ومن المعروف أن النشاط البدني يساعد الأشخاص الذين يعانون بشدة من مشاكل الصحة العقلية أيضًا، بالتزامن مع العلاجات الأخرى.

واستعرض البحث بيانات من 15 دراسة سكانية، شملت ما يقرب من 200000 شخص. ووجد أنه مقارنة بالأشخاص الذين لم يبلغوا عن نشاطهم البدني، فإن الأشخاص الذين أفادوا بأنهم نشيطون بدنياً كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب، والأشخاص الذين حققوا الحد الأدنى من مدة التمرين التي أوصت بها العديد من منظمات الصحة العامة - ما يعادل ساعتين ونصف تقريبًا من المشي السريع أسبوعيًا - كان لديهم خطر أقل بنسبة 25٪ من الإصابة بالاكتئاب. لكن أولئك الذين مارسوا نصف تلك التمارين لا يزال لديهم خطر أقل بنسبة 18٪.

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