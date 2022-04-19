أفضل الأطعمة للإفطار والسحور في رمضان

المصدر: الرياض - واس

قالت استشاري الغذاء والتغذية بجامعة طيبة في المملكة العربية السعودية، الدكتورة سها هاشم عبدالجواد، إن من أهم الإرشادات الصحية في شهر رمضان، البدء بتناول التمر عند الإفطار، لأن التمر مصدرٌ غني بالألياف، وأيضاً يجب أن يحتوي الإفطار على كمية كبيرة من الخضروات، للحصول على الفيتامينات والمعادن، مضيفة أن من الأمور المهمة كذلك شرب السوائل للتعويض عمّا يخسره الجسم منها خلال اليوم، وشرب كميات كافية من الماء بكمية لا تقل عن (10 أكواب من الماء)، إضافة إلى تناول الأطعمة الغنيّة بالسوائل المرطّبة خلال شهر رمضان.

وأكدت على ضرورة تجنّب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية، لما تسببه من إدرار للبول لدى بعض الأشخاص، مما يؤدي إلى جفاف الجسم، كما يجب تناول الأطعمة المناسبة عند السحور لمد الجسم بالطاقة خلال ساعات الصيام، لذا يجب أن تكون وجبة السحور متكاملة لتمنح الطاقة الكافية حتى وقت الإفطار.

وذكرت أن الأطعمة المناسبة التي تساعد على الصيام، هي الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة كالفاكهة والخضروات، والحبوب، والبروتين النباتي كالحمص والعدس التي تشكّل مصدراً مهمّاً للطاقة الدائمة خلال اليوم، وتناول مشتقات الحليب قليلة الدسم مثل اللبنة واللبن مع إضافة بعض الدهون الصحية غير المشبّعة إلى الفطور والسحور مثل الأفوكادو، والمكسّرات غير المحمصة والزيتون وزيت الزيتون.

وأشارت إلى ضرورة تجنب الأطعمة المقلية لأنها تحتوي على الكثير من الدهون، ومن الضروري ممارسة الرياضة بعد الإفطار بساعة إلى ساعة ونصف والاهتمام بالنمط الصحي من حيث النوم الجيد وشرب السوائل وتناول الغذاء الصحي.

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