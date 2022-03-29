دبي أول مدينة في الشرق الأوسط تنضم إلى «دليل ميشلان» العالمي للمطاعم

المصدر: وام

أعلنت مجموعة «ميشلان» انضمام دبي إلى «دليل ميشلان» للمطاعم كأول مدينة في الشرق الأوسط بعد نجاحها في تعزيز مكانتها كواحدة من أكثر وجهات السفر والأعمال تنوعاً في العالم.

جاء إختيار دبي بفضل ما تتميز به من ديناميكية بعدما طورت المدينة ثقافة طعام ممتعة للغاية مستوحاة من جميع أنحاء العالم بما في ذلك المأكولات العربية التي تقدمها الإمارة وذلك بسبب تنوع التركيبة السكانية فيها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أقيم اليوم في «متحف المستقبل»بدبي بحضور عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري وغويندال بولينيك المدير العالمي لدليل «ميشلان» وعدد من المسؤولين والمعنيين.

وقال غويندال بولينيك: «يسرنا الإعلان عن انضمام دبي إلى عائلة»دليل ميشلان«وستقوم فرق العمل لدينا بالكشف عن المطاعم التي وقع عليها الإختيار في وقت لاحق من العام الجاري.. وسنعرض أفضل فنون الطهي في دبي لنسلط الضوء على الرفاهية والفخامة التي تشتهر بها بالإضافة إلى تنوع المأكولات المتوفرة نتيجة لموقع المدينة وتاريخها».

وأعرب عصام كاظم عن سعادته بإضافة دبي إلى دليل «ميشلان» الشهير عالمياً والذي يعد أحد أشهر المصادر الموثوقة لتجارب الطهي عبر مختلف الوجهات الرائدة في جميع أنحاء العالم.

و أكد أن هذه الخطوة تعد دليلاً على مكانة دبي التي تعد بالفعل واحدةً من أكثر الوجهات المميزة على مستوى العالم لاختبار تجارب فنون الطهي بها وهو ما يتماشى مع رؤية قيادة دولة الإمارات الرامية إلى جعل دبي أفضل وجهة في العالم للحياة والعمل والزيارة.

تعد دبي أحدث إضافة إلى «دليل ميشلان» الذي يغطي حالياً 36 وجهة للطهي في مختلف أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا.

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