دراسة تكشف فائدة مذهلة لشرب القهوة !

المصدر: ملبورن - وكالات

كشفت دراسة أسترالية حديثة أن شرب القهوة قد يحمي من أمراض القلب وتفاقمها، وارتبط تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا بتراجع خطر الإصابة بأمراض القلب أو قصور القلب أو اضطراب ضربات القلب بنسبة تتراوح بين 10% و15% أو الوفاة المبكرة لأي سبب.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية عن الدكتور بيتر كيستلر، كبير مؤلفي الدراسة ورئيس أبحاث الفيزيولوجيا الكهربائية السريرية في معهد بيكر للقلب والسكري، ورئيس قسم الفيزيولوجيا الكهربائية بمستشفى ألفريد في ملبورن، أستراليا، قوله إن القهوة يمكن أن تسرّع من معدل ضربات القلب، فيشعر بعض الناس بالقلق من أن شربها قد يتسبب بمشاكل معينة في القلب أو يزيدها سوءًا. من هنا قد تأتي النصائح الطبية العامة للتوقف عن شرب القهوة.

ووجد الباحثون أن المشاركين في الدراسة الذين استهلكوا كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يومياً كانوا أقل عرضة للإصابة بمشاكل القلب فيما بعد، وكان الأشخاص الذين يشربون كوباً واحداً من القهوة يومياً أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية أو الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

وبحثت دراسة أخرى في العلاقات بين أنواع مختلفة من القهوة، وقال كيستلر لـCNN : "لدى الأطباء عموماً بعض التخوف من استمرار الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية المعروفة، أو عدم انتظام ضربات القلب في شرب القهوة، لذلك غالباً ما يتوخون الحذر وينصحونهم بالتوقف عن تناولها تماماً بسبب تخوفهم من أنها قد تتسبّب بضربات قلب خطيرة، لكن دراستنا تظهر أن تناول القهوة بانتظام يعد آمناً، ويمكن أن يكون جزءاً من نظام غذائي صحي".

يشار إلى أن الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة عليهم الرجوع إلى طبيبهم الخاص قبل إدخال أي مشروب أو طعام في نظامهم الغذائي نظراً لاختلاف كل حالة عن الأخرى.

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