"حبوب منع حمل" للرجال والكشف عن نسبة فعاليتها

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلن فريق من العلماء الأربعاء أنهم طوروا حبوب منع حمل للذكور فعالة بنسبة 99% لدى الفئران من دون أي آثار جانبية ظاهرة، مع إمكان اختبارها على الرجال بحلول نهاية العام الحالي.

هذه النتائج التي ستُقدَّم خلال مؤتمر الربيع للجمعية الكيميائية الأميركية، تمثل خطوة مهمة على صعيد وسائل منع الحمل الخاصة بالذكور والتي تظل هامشية للغاية لدى الأزواج.

وأظهرت الدراسات أن غالبية النساء يرغبن في الاعتماد على شريكهن، وأبدى عدد كبير من الرجال استعدادهم لتناول حبوب منع الحمل.

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