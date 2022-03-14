سبب غير اعتيادي للجلطة الدماغية.. انتبهوا لهذه الأعراض

المصدر: موسكو - متابعات

قال الطبيب الروسي ألكسندر يفدوكيموف، أخصائي طب الأعصاب، إن هناك سبب غير اعتيادي للجلطة الدماغية، ألا وهو اعتلال الظهر "الداء العظمي الغضروفي"، والذي يزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية بنسبة تزيد عن 30 بالمئة.

ونقلت "روسيا اليوم" عن الطبيب قوله إنه نادراً ما يتم حالياً استخدام مصطلح الداء العظمي الغضروفي في تشخيص المرض. ويستخدم بدلاً منه مصطلح اعتلال الظهر. ولكن مع ذلك فإن مشكلات العمود الفقري العنقي المزمنة تزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.

وأوضح أن الإجهاد قد يكون مسبباً لاعتلال الظهر، لأنه يحدث من خلال تقلص العضلات، مضيفاً: "هناك تشنج عضلي قوي، ويعاني تدفق الدم من ذلك كثيراً، ما يخلق أسباباً لظهور مشكلات حادة في الدورة الدموية الدماغية".

ونصح الطبيب الروسي بعدم التأخر في علاج اعتلال الظهر. لأنه بعد سن 45 يزداد خطر إصابة الشخص بالجلطة الدماغية، وتابع: "إذا كنتم تدركون أنكم تعانون من أمراض الرأس ومن الصداع النصفي، فهذا يعني أن هناك مشكلات في العنق. لذلك أنصحكم بعلاج هذه المشكلات بالتدليك وجلسات العلاج الطبيعي، لمنع تطورها. لأنه بعد سن 45 يبدأ خطر الإصابة بالجلطة الدماغية يزداد خاصة لدى الذين يعانون من مشكلات في منطقة العنق".

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