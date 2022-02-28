تحذير لعشاق الشوكولاتة.. لا تأكلوها في هذا التوقيت من اليوم !

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

كشفت أخصائية التغذية روزي ميلين أن هناك بعض أنواع الأطعمة التي تساعد على النوم، وأطعمة أخرى تجعل هناك صعوبة في الخلود إلى النوم سريعاً ومنها الشوكولاتة.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن خبيرة التغذية قولها إن هناك بعض الأطعمة التي لا يجب على الناس تناولها قبل الذهاب إلى الفراش، وأهمها القهوة والتي لا يجب تناولها قبل 4 ساعات على الأقل من النوم، لأن نصف كمية الكافيين ستظل في مجرى الدم خلال تلك الفترة.

وأشارت إلى أن الشوكولاتة تحتوي على مادة الكافيين التي تؤثر على النوم، فالكافيين يؤخر إفراز الميلاتونين وهو الهرمون الذي يحفز الجسم على النوم.

وأوضحت أن أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها قبل الذهاب إلى النوم هي اللوز والكرز وشاي البابونج، حيث يحتوي الكرز على الميلاتونين، أما اللوز فيحتوي على كميات جيدة من المغنيسيوم الذي يساعد العضلات على الاسترخاء، بينما يعد شاي البابونج مهدئ جيد للأعصاب.

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