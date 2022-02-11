لعشـــــاق Padbol شركة EmiratesPadPro تقيم أكبر أكاديمية بالعـــالــــم فــــي الإمــــارات العـــربــيــة المتــحــدة

المصدر: الإمارات اليوم

افتتحت أكاديمية EmiratesPadPro ،(EPP) وهي أكاديمية رياضية تدير وتنظم واحدة من أحدث وأسرع الرياضات نمواً في العالم - Padbol وهي المشغّل الوحيد للرياضة في الإمارات العربية المتحدة.

ويستضيف EmiratesPadPro أسبوعاً ترويجياً مفتوحاً للجميع للحضور وتجريب الرياضة من 10 فبراير إلى 20 فبراير 2022، حيث يمكن للضيوف الاستفادة من خصم 50٪.

سيقدم EmiratesPadPro (EPP) البطولات الدولية والوطنية ومباريات الدوري والتدريب ومعسكرات الأطفال.

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