مشروب أحمر يمكن أن يخفض ضغط الدم في ساعات قليلة

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

كشف باحثون في مجلة Hypertension، عن مشروب يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، كعلاج مساعد ميسور التكلفة ومتوفر بسهولة.

وقال الباحثون إن شرب كوب واحد من عصير الشمندر الأحمر يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، في دراسة أجريت على 68 مريضًا من ارتفاع ضغط الدم و"في غضون 24 ساعة"، شوهدت بالفعل تحسينات إيجابية في المجموعة المكلفة بشرب عصير الشمندر، بحسب "روسيا اليوم".

وتناول المشاركون 250 مل من عصير الشمندر الغني بالنترات أو الدواء الوهمي، وهو عصير جذر خال من النترات، بشكل يومي، وانخفضت قراءات ضغط الدم السريرية لدى المرضى على المدى القصير والطويل كما تحسنت وظيفة بطانة الأوعية الدموية بنسبة 20٪ وتقلص تصلب الشرايين بعد تناول النترات.

ونصح الخبراء، مرضى ضغط الدم بصرف النظر عن شرب عصير الشمندر، ببعض التدابير الأخرى لتحسين ضغط الدم، يعد أفضلها التحرك، حيث ينصح بالنشاط المعتدل الشدة كل يوم، حتى 150 دقيقة كل أسبوع.

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